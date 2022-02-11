Тео Эрнандес продлил контракт с «Миланом» до 2026 года

«Милан» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тео Эрнандесом. Новое соглашение с французом рассчитано до 2026 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Тео вырастет с 1,5 миллионов евро в год до 4 миллионов.

24-летний Эрнандес перешел в «Милан» из «Реала» в июле 2019 года.

В сезоне-2021/22 защитник провел 27 матчей за «Милан», на его счету 4 гола и 8 результативных передач.