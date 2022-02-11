«Интер» готов продлить контракт с Санчесом, если игрок согласится на снижение зарплаты

«Интер» готов продлить контракт с нападающим Алексисом Санчесом. Но только при условии, если футболист согласится на снижение зарплаты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт 33-летнего чилийца с миланским клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Санчес сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, что «Интер» является лидером чемпионата Италии на данный момент, а также участником 1/8 финала Лиги чемпионов. В раунде плей-офф миланский клуб померяется силами с английским «Ливерпулем».