Спаллетти высказался о предстоящем матче «Наполи» с «Интером»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал об ожиданиях от матча 25-го тура серии А против «Интера».

«Матч «Наполи» с «Интером» — очень круто. Наша цель — обогнать сильные клубы и вернуться в топ-4. Мы знаем, что сможем побороться за скудетто, если выиграем этот матч.

Класс, которым мы обладаем, нужно показывать. Есть аспекты, в которых они лучше нас, и те, в которых мы лучше», — цитирует Спаллетти Sky Sport.

Матч «Наполи» — «Интер» пройдет завтра, 12 февраля. Начало — в 20:00 (мск).