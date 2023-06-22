Тео Эрнандес не планирует покидать «Милан»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес не планирует покидать команду этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист доволен своим положением в клубе и не хочет уходить.

Ранее сообщалось, что игрока хочет вернуть «Атлетико». Миланцы готовы отпустить Эрнандеса за 80 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше серии А 25-летний Эрнандес забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.