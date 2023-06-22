Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:47

«Милан» интересуется форвардом «Челси» Лукаку

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может стать игроком «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

На данный момент форвард является игроком «Интера», за который выступает на правах аренды.

По информации издания, «Челси» готов отпустить нападающего за 40 миллионов евро. «Милан» собирается обратиться к лондонскому клубу напрямую.

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет играть за «Интер» и ждет действий со стороны клуба.

В текущем сезоне 30-летний бельгиец сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Челси
1
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тео Эрнандес не планирует покидать «Милан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 2 : 3
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 26
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости