Мальдини: «Леау по-прежнему остается необработанным алмазом. Он не продается»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что клуб не продаст нападающего Рафаэла Леау.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» проявляют интерес к 22-летнему португальцу.

«Леау по-прежнему остается необработанным алмазом, который из года в год становится лучше, — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — Он не продается. Мы купили его у «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же поставили сумму отступных в размере 150 миллионов, потому что верили в него».

Технический директор «Милана» отметил, что Леау нужно продолжать процесс роста.

«Леау чрезвычайно умен, но нуждается в помощи на этом пути, и я много с ним разговаривал. Очевидно, если в будущем «Милан» не будет соответствовать его уровню или он не будет соответствовать уровню «Милана», все может измениться. Но в данный момент рост игрока и клуба является экспоненциальным», — сказал он.

В прошлом сезоне нападающий 14 мячей и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.