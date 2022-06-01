Шкриньяр заявил, что не собирается уходить из «Интера»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр заявил, что не хочет уходить из клуба.

«Мое будущее связано с «Интером», у меня есть контракт. Ничего не изменится. Я выхожу на поле практически в каждом матче. Слухи появляются каждые полгода, в этом нет ничего особенного. Я доволен игрой в «Интере», мы выигрывали чемпионат и Кубок страны. У нас есть другие цели, которых мы хотим добиться», — сказал в интервью словацкому изданию Pravda Шкриньяр.

Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. В сезоне-2021/22 27-летний словак забил 4 гола в 48 матчах за команду.

Контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.