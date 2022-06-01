«Милан» готов платить Леау 6 миллионов евро в год по новому контракту

«Милан» и Рафаэл Леау ведут переговоры о продлении контракта. Футболист хочет получать не меньше 7 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» претендуют на 22-летнего португальца. Однако «Милан» не планирует расставаться с игроком, поэтому продолжает вести переговоры о продлении договора.

Ранее Леау и его агент Жорже Мендеш отклонили контракт с зарплатой в 4,5 миллионов евро в год, запросив 7 миллионов. Однако миланцы готовы платить лишь 6 миллионов.

Нынешнее соглашение форварда истекает через два года. В сезоне 2021/22 он забил 14 голов и сделал 12 результативных передач в 42 матчах.