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Сегодня, 10:58

Мальдини — о шансах на чемпионство: «На «Милан» будет оказываться давление, но мы справимся»

Мальдини рассказал о шансах «Милана» на чемпионство в серии А
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал настрой команды на оставшиеся матчи чемпионата Италии.

«С таким ажиотажем, который происходит вокруг нас, важно создать ощущение спокойствия. Мы близки к чемпионству, потому что осталось всего два матча. Это непростые игры, но и матч против «Вероны» тоже был непростым. Я смотрел игру «Аталанты», они здоровы и по-прежнему бросают вызов Европе. На «Сан-Сиро» на нас будет оказываться давление, но мы справимся», — цитирует Мальдини пресс-служба клуба.

За два тура до окончания серии А «Милан» лидирует в турнирной таблице с 80 очками. У «Интера» — 78.

В следующем матче «Милан» дома сыграет с «Аталантой». «Интер» — в гостях с «Кальяри», который борется за то, чтобы остаться в серии А в следующем сезоне.

Паоло Мальдини
ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
7
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
8
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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36 тур
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38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 2 : 1
7.05 16:00
Торино – Наполи
 0 : 1
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 2 : 0
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 1 : 3
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 4 : 3
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 1 : 1
8.05 21:45
Верона – Милан
 1 : 3
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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