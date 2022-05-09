Мальдини — о шансах на чемпионство: «На «Милан» будет оказываться давление, но мы справимся»
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал настрой команды на оставшиеся матчи чемпионата Италии.
«С таким ажиотажем, который происходит вокруг нас, важно создать ощущение спокойствия. Мы близки к чемпионству, потому что осталось всего два матча. Это непростые игры, но и матч против «Вероны» тоже был непростым. Я смотрел игру «Аталанты», они здоровы и по-прежнему бросают вызов Европе. На «Сан-Сиро» на нас будет оказываться давление, но мы справимся», — цитирует Мальдини пресс-служба клуба.
За два тура до окончания серии А «Милан» лидирует в турнирной таблице с 80 очками. У «Интера» — 78.
В следующем матче «Милан» дома сыграет с «Аталантой». «Интер» — в гостях с «Кальяри», который борется за то, чтобы остаться в серии А в следующем сезоне.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|
2
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
7
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|
8
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
9
|Верона
|36
|14
|10
|12
|62-55
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
17
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|
18
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|29
|
19
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
20
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
|6.05
|19:45
|
Интер – Эмполи
|4 : 2
|6.05
|22:00
|
Дженоа – Ювентус
|2 : 1
|7.05
|16:00
|
Торино – Наполи
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
Сассуоло – Удинезе
|1 : 1
|7.05
|21:45
|
Лацио – Сампдория
|2 : 0
|8.05
|13:30
|
Специя – Аталанта
|1 : 3
|8.05
|16:00
|
Венеция – Болонья
|4 : 3
|8.05
|19:00
|
Салернитана – Кальяри
|1 : 1
|8.05
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 3
|9.05
|21:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|27
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10