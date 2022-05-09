Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал настрой команды на оставшиеся матчи чемпионата Италии.

«С таким ажиотажем, который происходит вокруг нас, важно создать ощущение спокойствия. Мы близки к чемпионству, потому что осталось всего два матча. Это непростые игры, но и матч против «Вероны» тоже был непростым. Я смотрел игру «Аталанты», они здоровы и по-прежнему бросают вызов Европе. На «Сан-Сиро» на нас будет оказываться давление, но мы справимся», — цитирует Мальдини пресс-служба клуба.

За два тура до окончания серии А «Милан» лидирует в турнирной таблице с 80 очками. У «Интера» — 78.

В следующем матче «Милан» дома сыграет с «Аталантой». «Интер» — в гостях с «Кальяри», который борется за то, чтобы остаться в серии А в следующем сезоне.