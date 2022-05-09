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Сегодня, 03:09

Пиоли: «Милан» должен сохранить концентрацию, решимость и веру на два последних матча сезона»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

«Я влюблен в своих игроков, потому что я вижу усилия, которые они прилагают каждый день, я знаю, какой путь мы прошли. Предстоит еще одно очень сложное испытание, так что да, мы довольны, но нам уже нужно концентрироваться на следующем матче. «Милан» поднимался все выше шаг за шагом. Мы должны сохранить концентрацию, решимость и веру на два последних матча. Мы на завершающей стадии.

Думаю, этот «Милан» родился во время ужасного, унизительного поражения от «Аталанты» со счетом 0:5. Именно тогда мы поняли, что нужно для развития этой команды. Это был один из самых негативных моментов в моей карьере, но и один из самых ценных», — приводит слова Пиоли DAZN.

«Милан» набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 52 очка и 9-я позиция.

«Милан» опережает «Интер» на два очка. Команда Стефано Пиоли предстоит еще сыграть в чемпионате Италии против «Аталанты» (15 мая) и «Сассуоло» (22 мая).

ФК Верона
ФК Милан
Стефано Пиоли
серия А
0
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«Милан» победил «Верону» и поднялся на первое место в серии А. Отрыв от «Интера» — два очка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
7
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
8
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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36 тур
37 тур
38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 2 : 1
7.05 16:00
Торино – Наполи
 0 : 1
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 2 : 0
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 1 : 3
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 4 : 3
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 1 : 1
8.05 21:45
Верона – Милан
 1 : 3
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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