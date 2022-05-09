Пиоли: «Милан» должен сохранить концентрацию, решимость и веру на два последних матча сезона»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

«Я влюблен в своих игроков, потому что я вижу усилия, которые они прилагают каждый день, я знаю, какой путь мы прошли. Предстоит еще одно очень сложное испытание, так что да, мы довольны, но нам уже нужно концентрироваться на следующем матче. «Милан» поднимался все выше шаг за шагом. Мы должны сохранить концентрацию, решимость и веру на два последних матча. Мы на завершающей стадии.

Думаю, этот «Милан» родился во время ужасного, унизительного поражения от «Аталанты» со счетом 0:5. Именно тогда мы поняли, что нужно для развития этой команды. Это был один из самых негативных моментов в моей карьере, но и один из самых ценных», — приводит слова Пиоли DAZN.

«Милан» набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 52 очка и 9-я позиция.

«Милан» опережает «Интер» на два очка. Команда Стефано Пиоли предстоит еще сыграть в чемпионате Италии против «Аталанты» (15 мая) и «Сассуоло» (22 мая).