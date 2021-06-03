Тедеско может возглавить «Сампдорию»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско претендует на пост главного тренера «Сампдории», информирует Il Secolo XIX.

Однако основным кандидатом является тренер «Эмполи» Алессио Диониси, который якобы уже согласовал трехлетний контракт.

При этом «Эмполи» требует около миллиона евро компенсации за последний год контракта.

35-летний Тедеско покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21. В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ, что позволит команде сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2021/22.