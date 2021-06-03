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«Милан» договорился о контракте с Жиру

03:38
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Форвард «Челси» Оливье Жиру близок к переходу в «Милан». Как сообщает Sabre Desfarges, 34-летний игрок сборной Франции договорился о двухлетнем контракте с итальянским клубом.

Контракт француза с лондонским клубом истекает 30 июня и не будет продлен. В связи с этим он может перейти на правах свободного агента. Стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон.

В этом сезоне Жиру провел 31 матч за «Челси» во всех турнирах и забил 11 мячей.

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