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Кокорин встретился с певцом Кридом

11:12
Александр Кокорин и Егор Крид. Фото Instagram
Александр Кокорин и Егор Крид. Фото Instagram
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Популярный российский певец Егор Крид опубликовал сторис в Instagram с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

Ранее 30-летний футболист посетил одну из клиник Москвы, где сделал себе операцию на носовой перегородке.

В завершившемся сезоне Кокорин пропустил несколько матчей из-за травмы. Всего он принял участие в четырех матчах команды, проведя на поле 91 минуту. Он не нанес ни одного удара по чужим воротам и не смог забить ни одного мяча.

Также Кокорин ни разу не отдал голевую передачу или передачу под удар. При этом форвард отдал 25 точных пасов из 30. Он выиграл 1 из 5 единоборств, сделал 0 попыток дриблинга и 1 раз коснулся мяча в чужой штрафной.

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