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Тарханов считает, что Миранчуку нет смысла уходить из «Аталанты»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Александр Тарханов заявил, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нет смысла менять команду.

В субботу, 27 января россиянин забил гол в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (2:0).

«Сейчас Миранчук постоянно играет за «Аталанту». Ему нет смысла менять команду. Алексей только недавно вернулся в клуб после аренды. На данный момент он много забивает, отдает. Гасперини доверяет Миранчуку и верит в него», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 18 матчах за команду из Бергамо.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
6
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
7
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
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 Торино 21 8 7 6 20-19 31
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 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
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 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
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 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
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 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
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 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
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