Тарханов считает, что Миранчуку нет смысла уходить из «Аталанты»

Известный российский тренер Александр Тарханов заявил, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нет смысла менять команду.

В субботу, 27 января россиянин забил гол в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (2:0).

«Сейчас Миранчук постоянно играет за «Аталанту». Ему нет смысла менять команду. Алексей только недавно вернулся в клуб после аренды. На данный момент он много забивает, отдает. Гасперини доверяет Миранчуку и верит в него», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 18 матчах за команду из Бергамо.