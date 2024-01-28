В Италии высоко оценили игру Миранчука против «Удинезе»

В субботу, 27 января, «Аталанта» победила «Удинезе» (2:0) на своем поле в 22-м туре серии А. Хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле 88 минут, открыл счет и покинул поле под аплодисменты трибун.

Лучшим игроком матча все три спортивные издания Италии признали автора двух голевых передач бельгийца Де Кетелара, получившего 7,5. Россиянину же все СМИ поставили высокую оценку 7,0.

La Gazzetta dello Sport: «Его результативному удару здорово помогла удача. На этот раз хорошо действовал в обороне».

Tuttosport: «Представлял собой постоянную угрозу справа, открыл счет «грязным» ударом».

В следующем туре «Аталанта» 4 февраля примет «Лацио».