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В Италии высоко оценили игру Миранчука против «Удинезе»

Георгий Кудинов
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В субботу, 27 января, «Аталанта» победила «Удинезе» (2:0) на своем поле в 22-м туре серии А. Хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле 88 минут, открыл счет и покинул поле под аплодисменты трибун.

Алексей Миранчук после гола в&nbsp;ворота &laquo;Удинезе&raquo;. Третий гол Миранчука в сезоне. Российский полузащитник открыл «Аталанте» дорогу к победе

Лучшим игроком матча все три спортивные издания Италии признали автора двух голевых передач бельгийца Де Кетелара, получившего 7,5. Россиянину же все СМИ поставили высокую оценку 7,0.

La Gazzetta dello Sport: «Его результативному удару здорово помогла удача. На этот раз хорошо действовал в обороне».

Tuttosport: «Представлял собой постоянную угрозу справа, открыл счет «грязным» ударом».

В следующем туре «Аталанта» 4 февраля примет «Лацио».

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Тарханов считает, что Миранчуку нет смысла уходить из «Аталанты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
6
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
7
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
10
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
11
 Дженоа 22 7 7 8 24-26 28
12
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 22 4 9 9 21-31 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
17
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 22 4 5 13 15-36 17
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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26.01 22:45
Кальяри – Торино
 1 : 2
27.01 17:00
Аталанта – Удинезе
 2 : 0
27.01 20:00
Ювентус – Эмполи
 1 : 1
27.01 22:45
Милан – Болонья
 2 : 2
28.01 14:30
Дженоа – Лечче
 2 : 1
28.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
28.01 17:00
Верона – Фрозиноне
 - : -
28.01 20:00
Лацио – Наполи
 - : -
28.01 22:45
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Лаутаро Мартинес

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
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Малик Тшау

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 11 1 3
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