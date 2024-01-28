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Дубль Лофтус-Чика не помог «Милану» обыграть «Болонью», Жиру и Эрнандес не реализовали пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» - «Болонья».
Фото Reuters

«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 22 тура итальянской серии А — 2:2.

Дубль за хозяев оформил Рубен Лофтус-Чик. Англичанин отличился на 45-й и 83-й минутах. Игроки «Милана» дважды не реализовали пенальти — на 42-й минуте не забил Оливье Жиру, а на 74-й — Тео Эрнандес.

Первый гол гостей на 29-й минуте записал на свой счет Джошуа Зиркзе. На 90-2-й минуте ничью «Болонье» принес гол Риккардо Орсолини с одиннадцатиметрового.

«Милан» (46 очков) остается на третьем месте в серии А. «Болонья» (33) идет седьмой в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 22-й тур
27 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:2
Болонья

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Болонья
ФК Милан
3
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
6
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
7
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
10
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
17
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
18
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 Эмполи 22 4 5 13 15-36 17
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Милан – Болонья
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Душан Влахович

Ювентус

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

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Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

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Малик Тшау

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