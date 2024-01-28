Дубль Лофтус-Чика не помог «Милану» обыграть «Болонью», Жиру и Эрнандес не реализовали пенальти

«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 22 тура итальянской серии А — 2:2.

Дубль за хозяев оформил Рубен Лофтус-Чик. Англичанин отличился на 45-й и 83-й минутах. Игроки «Милана» дважды не реализовали пенальти — на 42-й минуте не забил Оливье Жиру, а на 74-й — Тео Эрнандес.

Первый гол гостей на 29-й минуте записал на свой счет Джошуа Зиркзе. На 90-2-й минуте ничью «Болонье» принес гол Риккардо Орсолини с одиннадцатиметрового.

«Милан» (46 очков) остается на третьем месте в серии А. «Болонья» (33) идет седьмой в турнирной таблице.