Дубль Лофтус-Чика не помог «Милану» обыграть «Болонью», Жиру и Эрнандес не реализовали пенальти
«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 22 тура итальянской серии А — 2:2.
Дубль за хозяев оформил Рубен Лофтус-Чик. Англичанин отличился на 45-й и 83-й минутах. Игроки «Милана» дважды не реализовали пенальти — на 42-й минуте не забил Оливье Жиру, а на 74-й — Тео Эрнандес.
Первый гол гостей на 29-й минуте записал на свой счет Джошуа Зиркзе. На 90-2-й минуте ничью «Болонье» принес гол Риккардо Орсолини с одиннадцатиметрового.
«Милан» (46 очков) остается на третьем месте в серии А. «Болонья» (33) идет седьмой в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|26.01
|22:45
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Кальяри – Торино
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Аталанта – Удинезе
|2 : 0
|27.01
|20:00
|
Ювентус – Эмполи
|1 : 1
|27.01
|22:45
|
Милан – Болонья
|2 : 2
|28.01
|14:30
|
Дженоа – Лечче
|- : -
|28.01
|17:00
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Монца – Сассуоло
|- : -
|28.01
|17:00
|
Верона – Фрозиноне
|- : -
|28.01
|20:00
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|- : -
|28.01
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Фиорентина – Интер
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|29.01
|22:45
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Салернитана – Рома
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