Сын Мино Райолы рассказал, какие отношения были у отца и Ибрагимовича

Сын известного агента Мино Райолы, Энцо рассказал, что его отца связывали с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем особые отношения. Мино Райола умер в 2022 году в результате неизлечимой болезни.

«Ибра великолепен во всем. Мино всегда с уважением относился к своим клиентам, но со Златаном были особые отношения. Это не объяснить, была какая-то необычная алхимия. Также Ибра показал в последние месяцы жизни отца, как он его ценит и уважает», — цитирует слова Энцо pianetamilan.it.