Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ вернется летом в Корею, где пройдет военную подготовку

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ пройдет обязательную военную службу в Южной Корее, сообщает TuttoNapoli.

Игрок обязан пройти трехнедельную службу в период с июня по июль 2023 года. Ранее футболист был освобожден от полного прохождения военной службы после победы на чемпионате Азии в 2018 году.

Ранее подобную службу прошел форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в 2020 году.

В текущем сезоне Ким Мин Джэ сыграл за «Наполи» 40 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса.