Пиоли: «Златан — великий чемпион, настроенный на победу с понедельника по воскресенье»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал решение нападающего Златана Ибрагимовича завершить карьеру.

«Он сильно помог как на поле, так и за его пределами. Для меня он был примером для подражания. У него невероятный менталитет, он настроен на победу с понедельника по воскресенье и помог столь молодой команде, как наша, многое понять. Он проявил себя как великий чемпион и был человеком, с которым я многое обсуждал. Он привык к определенному типу окружения», — приводит слова Пиоли Calciomercato.

41-летний форвард объявил о завершении карьеры после завершения матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

С «Миланом» Ибрагимович дважды выигрывал чемпионат Италии и один раз Суперкубок страны.