Аллегри: «Я не веду переговоры о расторжении контракта с «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Я не веду переговоры о расставании или расторжении контракта с «Ювентусом». Я доступен для клуба, сейчас подготовится трансферный план на лето», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо.

«Ювентус» по итогам сезона занял седьмое место в серии А с 62 очками. Также туринцы были лишены 10 очков за финансовые махинации. В последний раз команда опускалась ниже 4-й строчки в сезоне-2010/11, после чего 9 раз подряд выиграла чемпионат Италии.