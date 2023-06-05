Аллегри: «Я не веду переговоры о расторжении контракта с «Ювентусом»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о своем будущем в клубе.
«Я не веду переговоры о расставании или расторжении контракта с «Ювентусом». Я доступен для клуба, сейчас подготовится трансферный план на лето», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо.
«Ювентус» по итогам сезона занял седьмое место в серии А с 62 очками. Также туринцы были лишены 10 очков за финансовые махинации. В последний раз команда опускалась ниже 4-й строчки в сезоне-2010/11, после чего 9 раз подряд выиграла чемпионат Италии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|38
|28
|6
|4
|77-28
|90
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|38
|20
|10
|8
|64-43
|70
|
5
|Аталанта
|38
|19
|7
|12
|66-48
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|50-38
|63
|
7
|Ювентус
|38
|22
|6
|10
|56-33
|62
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Болонья
|38
|14
|12
|12
|53-49
|54
|
10
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
11
|Монца
|38
|14
|10
|14
|48-52
|52
|
12
|Удинезе
|38
|11
|13
|14
|47-48
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
|3
|10
|25
|24-71
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Муса Барроу
Болонья
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6
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