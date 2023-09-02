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Пиоли о победе над «Ромой»: «Доволен победой, но осознаю, в чем нужно прибавить»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу над «Ромой» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Италии.

На 61-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Фикайо Томори.

«Результат важен, но я доволен и качеством игры. Мне кажется, у соперника был единственный способ вернуться в игру, когда они стали играть в большинстве. Но мы выдержали давление. Мы довольны победой, но осознаем, в чем нужно прибавить», — сказал Пиоли после игры.

В следующем туре «Милан» встретится с «Интером» в миланском дерби. Игра пройдет 16 сентября. «Рома» на день позже на своем поле примет «Эмполи».

ФК Милан
ФК Рома
Стефано Пиоли
0
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«Милан» в меньшинстве удержал победу над «Ромой» и возглавил таблицу серии А

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
12
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
13
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
14
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
15
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
16
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
17
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
18
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
19
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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Оливье Жиру

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
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Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
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