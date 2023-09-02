Пиоли о победе над «Ромой»: «Доволен победой, но осознаю, в чем нужно прибавить»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу над «Ромой» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Италии.

На 61-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Фикайо Томори.

«Результат важен, но я доволен и качеством игры. Мне кажется, у соперника был единственный способ вернуться в игру, когда они стали играть в большинстве. Но мы выдержали давление. Мы довольны победой, но осознаем, в чем нужно прибавить», — сказал Пиоли после игры.

В следующем туре «Милан» встретится с «Интером» в миланском дерби. Игра пройдет 16 сентября. «Рома» на день позже на своем поле примет «Эмполи».