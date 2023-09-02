Жиру повторил достижение Шевченко в «Милане»

«Милан» на выезде обыграл «Рому» в матче 3-го тура итальянской серии А — 2:1. На 9-й минуте счет открыл Оливье Жиру, реализовавший пенальти.

Таким образом, француз забил уже 4-й гол в чемпионате Италии в трех матчах. Жиру по этому показателю стал лучшим в «Милане» с сезона-2001/02, когда Андрей Шевченко забил 4 гола в первых трех турах серии А.

В следующем туре «Милан» встретится с «Интером» в миланском дерби. Игра пройдет 16 сентября.