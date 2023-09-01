«Милан» в меньшинстве удержал победу над «Ромой» и возглавил таблицу серии А

«Милан» на выезде обыграл «Рому» в матче 3-го тура итальянской серии А — 2:1.

На 9-й минуте счет открыл Оливье Жиру, реализовавший пенальти. В начале второго тайма преимущество гостей удвоил Рафаэль Леау.

На 61-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Фикайо Томори. Несмотря на это, команда Стефано Пиоли смогла удержать победный счет. Единственный гол римлян на 90+2-й минуте забил Леонардо Спинаццола.

«Милан» с 9 очками возглавил таблицу серии А. «Рома» с 1 очком идет на 18-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Милан» встретится с «Интером» в миланском дерби. Игра пройдет 16 сентября. «Рома» на день позже на своем поле примет «Эмполи».