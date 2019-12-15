Стефано Пиоли — о ничьей с «Сассуоло»: «У «Милана» было десять явных возможностей забить»
19:57
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (0:0).
— Мы могли иметь больше движения в первом тайме, но во втором у нас было около 9-10 ударов по воротам, мы попробовали все, — цитрует Пиоли Sky Sport Italia. - «Сассуоло — хорошая команда, мы знали, что они вызовут у нас проблемы.
Рафаэль Леао хорошо вышел со скамейки, все играли с усилием и желанием, но нам не хватило точности. Мы могли бы заработать очки.
Тот факт, что у нас было 10 явных возможностей забить, означает, что мы добились хороших результатов, но наше самое большое ограничение сейчас заключается в том, что нам нужно создать много моментов для гола.
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