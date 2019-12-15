Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (0:0).

— Мы могли иметь больше движения в первом тайме, но во втором у нас было около 9-10 ударов по воротам, мы попробовали все, — цитрует Пиоли Sky Sport Italia. - «Сассуоло — хорошая команда, мы знали, что они вызовут у нас проблемы.

Рафаэль Леао хорошо вышел со скамейки, все играли с усилием и желанием, но нам не хватило точности. Мы могли бы заработать очки.