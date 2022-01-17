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Сегодня, 11:43

Стало известно, почему откладывается переход Миранчука в «Дженоа»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Стала известна причина, по которой полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук все еще не перешел в «Дженоа».

По информации «СЭ», у клуба из Бергамо проблемы с составом, поэтому Миранчука не отпускают и он не может пройти медосмотр для перехода в новую команду.

Форвард Дуван Сапата не восстановился после травмы, а полузащитники Руслан Малиновский и Йосип Иличич пропустили последний матч команды, вероятно, из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» намерена арендовать футболиста у «Аталанты», сумма сделки — 2 миллиона евро.

26-летний российский полузащитник в текущем сезоне сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
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