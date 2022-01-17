Моуринью: «Я все время ощущал давление от «Кальяри», матч мог завершиться и со счетом 1:1»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Мы одержали суперважную победу. Мы полностью контролировали игру, но матч мог завершиться и со счетом 1:1, — приводит слова тренера Football Italia. — Патрисиу сделал отличный сэйв после удара Педро.

Но если бы мы пропустили, но это абсолютно не вытекало бы из логики игры, которая была у нас в руках. Могло быть 4:0 или 5:0. Вот почему я все время ощущал давление. Когда играешь настолько хорошо, тренер обычно не ощущает давления, но я испытывал его до самого конца матча".

«Рома» имеет на счету 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице серии А.