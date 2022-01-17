Моуринью: «Я все время ощущал давление от «Кальяри», матч мог завершиться и со счетом 1:1»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.
«Мы одержали суперважную победу. Мы полностью контролировали игру, но матч мог завершиться и со счетом 1:1, — приводит слова тренера Football Italia. — Патрисиу сделал отличный сэйв после удара Педро.
Но если бы мы пропустили, но это абсолютно не вытекало бы из логики игры, которая была у нас в руках. Могло быть 4:0 или 5:0. Вот почему я все время ощущал давление. Когда играешь настолько хорошо, тренер обычно не ощущает давления, но я испытывал его до самого конца матча".
«Рома» имеет на счету 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице серии А.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|21
|15
|5
|1
|51-16
|50
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|21
|12
|6
|3
|44-26
|42
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
7
|Лацио
|22
|10
|5
|7
|46-39
|35
|
8
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
9
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
10
|Верона
|22
|8
|6
|8
|41-37
|30
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|20
|4
|8
|8
|28-36
|20
|
15
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|20
|3
|2
|15
|13-46
|11
|15.01
|17:00
|
Сампдория – Торино
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 3
|15.01
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|2 : 0
|16.01
|14:30
|
Сассуоло – Верона
|2 : 4
|16.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|16.01
|20:00
|
Рома – Кальяри
|1 : 0
|16.01
|22:45
|
Аталанта – Интер
|0 : 0
|17.01
|20:30
|
Болонья – Наполи
|- : -
|17.01
|20:30
|
Милан – Специя
|- : -
|17.01
|22:45
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|14
|1
|7