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Моуринью: «Я все время ощущал давление от «Кальяри», матч мог завершиться и со счетом 1:1»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Мы одержали суперважную победу. Мы полностью контролировали игру, но матч мог завершиться и со счетом 1:1, — приводит слова тренера Football Italia. — Патрисиу сделал отличный сэйв после удара Педро.

Но если бы мы пропустили, но это абсолютно не вытекало бы из логики игры, которая была у нас в руках. Могло быть 4:0 или 5:0. Вот почему я все время ощущал давление. Когда играешь настолько хорошо, тренер обычно не ощущает давления, но я испытывал его до самого конца матча".

«Рома» имеет на счету 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице серии А.

Источник: https://football-italia.net/mourinho-feels-zaniolo-lacks-the-confidence-to-score-goals/
Футбол
ФК Кальяри
ФК Рома
Жозе Моуринью
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