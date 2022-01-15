«Дженоа» арендует Миранчука у «Аталанты», сумма сделки — 2 миллиона евро

По информации «СЭ», российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа», несмотря на увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера команды. Речь идет об аренде на сумму в 2 миллиона евро.

В случае вылета «Дженоа» из серии А Миранчук вернется в «Аталанту». Если «Дженоа» сохранит прописку в серии А, то Миранчук может продолжить свою карьеру там.

Не исключено, что уже в понедельник или вторник, после матча 22-го тура чемпионата Италии с «Интером» 26-летний футболист пройдет медосмотр в Генуе.

Ранее сообщалось, что в качестве возможного сменщика Шевченко называется немец с итальянскими корнями Бруно Лаббадиа.

В понедельник, 17 января «Дженоа» играет в гостях с «Фиорентиной». 22 января «Дженоа» принимает «Удинезе». Затем серия А уйдет на перерыв до 5 февраля.