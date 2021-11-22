«Фиорентина» и «Сассуоло» почти согласовали трансфер Берарди

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди близок к переходу в «Фиорентину». Клубы договорились о сумме трансфера в 30 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Сам нападающий дал предварительное согласие на переход в стан «фиалок». Он подпишет контракт до 2026 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

Действующий договор 27-летнего нападающего сборной Италии с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он провел 11 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.