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«Фиорентина» и «Сассуоло» почти согласовали трансфер Берарди

16:19
Доменико Берарди. Фото AFP
Доменико Берарди. Фото AFP
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Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди близок к переходу в «Фиорентину». Клубы договорились о сумме трансфера в 30 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Сам нападающий дал предварительное согласие на переход в стан «фиалок». Он подпишет контракт до 2026 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

Действующий договор 27-летнего нападающего сборной Италии с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он провел 11 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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