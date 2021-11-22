Судейство в Италии: бывший арбитр будет еженедельно объяснять клубам правила игры и работу ВАР

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина объявил о назначении экс-арбитра Данило Джанноккаро координатором, который будет отвечать за сотрудничество судейского комитета с клубами серий А и Б. В его обязанности входит объяснение, почему рефери в ходе матчей приняли те или иные решения, а также разъяснение нюансов работы видеоассистентов.

В прошлом сезоне чем-то похожим занимался Джанлука Рокки, но функции Джанноккаро собираются расширить.

— Положительный опыт убедил нас в необходимости усилить диалог с клубами, — цитирует Гравину сайт федерации.

— В мои обязанности входит передача клубам информации о правилах игры и их применении, а также разъяснение решений, принимаемых арбитрами. Это будет делаться еженедельно, — заявил Джаннокарро, в прошлом судья, на счету которого 101 матч в серии А.