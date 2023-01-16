Стали известны финансовые условия потенциального перехода Шомуродова в «Торино» из «Ромы»

«Торино» хочет арендовать нападающего Элдора Шомуродова у «Ромы», сообщает Tuttosport.

За аренду 27-летнего нападающего до конца сезона «Торино» предлагает 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 12 миллионов.

«Рома» рассчитывает на сделку с обязательным правом выкупа, поскольку Шомуродов не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью.

В сезоне-2022/23 Шомуродов принял участие в 8 матчах «Ромы», провел на поле в сумме 151 минуту и забил 1 гол.