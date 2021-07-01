Спортивный директор «Ювентуса» высказался о будущем Роналду

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини высказался по поводу будущего форварда Криштиану Роналду.

«Никаких намеков о желании уйти от Роналду не было. Есть слухи о его трансферах, но со стороны клуба никаких предпосылок нет. В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов в 44 матчах, и цифры не всегда отражают действительность и зачастую скрывают правду. Мы рады, что Роналду присоединится к «Юве», как только выйдет из отпуска», — передает слова Керубини il BiancoNero.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

В минувшем сезоне Роналду провел 44 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.