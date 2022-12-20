Спортивный директор «Интера» рассказал о новом контракте Шкриньяра

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о новом контракте защитника Милана Шкриньяра. Соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года.

«Мы сделали важное предложение Милану Шкриньяру по новому контракту, так как хотим, чтобы он остался. Сейчас зависит от него самого. Мы настроены оптимистично», — цитирует инсайдер Фабрицио Романо Аузилио.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает защитнику зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

В текущем сезоне он сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.