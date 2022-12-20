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Сегодня, 07:21

Спортивный директор «Интера» рассказал о новом контракте Шкриньяра

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о новом контракте защитника Милана Шкриньяра. Соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года.

«Мы сделали важное предложение Милану Шкриньяру по новому контракту, так как хотим, чтобы он остался. Сейчас зависит от него самого. Мы настроены оптимистично», — цитирует инсайдер Фабрицио Романо Аузилио.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает защитнику зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

В текущем сезоне он сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 - : -
4.01 14:30
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 - : -
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 - : -
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Фиорентина – Монца
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