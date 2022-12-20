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Сегодня, 03:24

Агент Дзаньоло рассказал о переговорах по новому контракту игрока с «Ромой»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Клаудио Вигорелли, агент нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло рассказал о ситуации с переговорами по новому контракту с футболистом.

«В этом плане все безоблачно. У нас был отличный разговор с руководством клуба, и мы договорились, что обсудим контракт в будущем, когда в «Роме» посчитают, что настал нужный момент», — приводит Gazzetta dello Sport слова Вигорелли.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 14 матчах за «Рому».

Нынешний контракт 23-летнего итальянца действует до конца июня 2024 года. К футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».

Футбол
ФК Рома
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