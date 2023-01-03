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Сегодня, 16:42

Спортдир «Венеции» рассказал, что Черышев тренируется вместе с командой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Давиде Брендолин, спортивный директор «Венеции», рассказал о физическом состоянии российского полузащитника Дениса Черышева.

«Денис Черышев здоров. Сегодня вместе с командой он приступает к первой тренировке в этом году», — приводит слова Брендолина Sport24.

31-летний футболист пропустил пять матчей клуба из-за мышечной травмы.

В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-03-sportivnyy-direktor-venetsii-segodnya-vmeste-s-komandoy-cheryshev-pristupayet-k-pervoy-trenirovke-v-etom-godu
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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