Гол Кришито спас «Дженоа» от поражения в матче со «Специей»

«Специя» и «Дженоа» сыграли вничью (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет благодаря автоголу Сальваторе Сиригу. Сравнял результат с пенальти Доменико Кришито.

Параллельный матч «Венеция» — «Салернитана» закончился победой гостей — 2:1. У хозяев забил Маттиа Араму, у гостей — Федерико Бонаццоли и Андреа Шиавоне.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Специя» — «Дженоа» — 1:1 (0:0)

Голы: Сиригу, 66 — в свои ворота (1:0). Кришито, 86 — с пенальти (1:1).

«Специя»: Проведель, Христов, Николау, Бастони, Феррер, Коваленко, Маджоре, Гьяси, Нзола, Сальседо (Антист, 77), Стрелец (Колли, 59).

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Мазиелло, Васкес, Камбьясо (Бираски, 46), Бехрами (Кайседо, 62), Бадель (Гальдамес, 75), Ровелла, Дестро, Экубан (Стураро, 46), Каллон (Пандев, 71).

Предупреждения: Бастони, 55. Бираски, 60. Каллон, 65. Кайседо, 79. Проведель, 85. Мазиелло, 89.

Судья: Соцца.

26 октября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

«Венеция» — «Салернитана» — 1:2 (1:0)

Голы: Араму, 14 (1:0). Бонаццоли, 61 (1:1). Шиавоне, 90+5 (1:2).

«Венеция»: Ромеро, Молинаро (Хапс, 66), Чеккарони, Кальдара, Маццокки, Араму (Ампаду, 46), Кийен (Хейманс, 56), Чрнигой, Бузио, Форте (Анри, 66), Окереке (Свобода, 74).

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер (Гальоло, 86), Раньери, Ди Таккио, Оби (Кешрида, 76), Кастанос (Шиавоне, 66), Зортеа, Рибери, Джурич (Сими, 78), Бонаццоли (Гондо, 66).

Предупреждения: Бузио, 10. Бонаццоли, 45+1. Маццокки, 59. Ампаду, 60. Ди Таккио, 80. Зортеа, 90+2.

Удаление: Ампаду, 67.

Судья: Ди Белло.

26 октября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».