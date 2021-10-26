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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»

18:19
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«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 10-го тура чемпионата Италии против «Лацио».

В список попал нападающий Александр Кокорин. Ранее он пропускал несколько матчей из-за мышечной усталости.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями.

Матч «Фиорентина» — «Лацио» состоится 27 октября в Риме. Начало — в 21:45 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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