Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»
18:19
«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 10-го тура чемпионата Италии против «Лацио».
В список попал нападающий Александр Кокорин. Ранее он пропускал несколько матчей из-за мышечной усталости.
В текущем сезоне 30-летний россиянин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями.
Матч «Фиорентина» — «Лацио» состоится 27 октября в Риме. Начало — в 21:45 по московскому времени.
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