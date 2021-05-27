Спаллетти заключит контракт с «Наполи» до 2023 года

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 62-летний специалист согласился возглавить неаполитанцев после ухода Дженнаро Гаттузо в «Фиорентину». Сообщается, что Спаллетти подпишет контракт до 2023 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

Последним местом работы Спаллетти является «Интер», который он покинул в 2019 году. Также с декабря 2009 по март 2014 года итальянец возглавлял «Зенит», с которым стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.