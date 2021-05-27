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Симоне Индзаги продлит контракт с «Лацио» до 2024 года

01:52
Симоне Индзаги. Фото gianlucadimarzio.com.
Симоне Индзаги. Фото gianlucadimarzio.com.
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги договорился о продлении контракта, сообщает 27 мая сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Соглашение будет рассчитано до 2024 года.

По данным источника, договоренность была достигнута на встрече специалиста с президентом клуба Клаудио Лотито. Ранее Индзаги называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Интера» в связи с уходом Антонио Конте.

В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии.

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