Симоне Индзаги продлит контракт с «Лацио» до 2024 года

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги договорился о продлении контракта, сообщает 27 мая сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Соглашение будет рассчитано до 2024 года.

По данным источника, договоренность была достигнута на встрече специалиста с президентом клуба Клаудио Лотито. Ранее Индзаги называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Интера» в связи с уходом Антонио Конте.

В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии.