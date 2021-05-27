Кьеллини обсудит с Аньелли свое будущее в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 36-летний итальянец хотел бы провести еще один сезон. В ближайшие дни игрок встретится с президентом туринцев Андреа Аньелли, чтобы обсудить свое будущее.

Сообщалось, что «Цинциннати» из МЛС интересуется Кьеллини, если тот не продлит контракт с «Ювентусом».

В сезоне-2020/21 Кьеллини провел 25 матче за «Ювентус», на его счету 2 результативных передачи.