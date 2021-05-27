Кьеллини обсудит с Аньелли свое будущее в «Ювентусе»
07:29
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 36-летний итальянец хотел бы провести еще один сезон. В ближайшие дни игрок встретится с президентом туринцев Андреа Аньелли, чтобы обсудить свое будущее.
Сообщалось, что «Цинциннати» из МЛС интересуется Кьеллини, если тот не продлит контракт с «Ювентусом».
В сезоне-2020/21 Кьеллини провел 25 матче за «Ювентус», на его счету 2 результативных передачи.
Читайте также
Конте ушел из «Интера» через три недели после чемпионства. Клуб считает убытки и готовится к распродаже игроков
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю