Спаллетти сравнил сборные Украины и Северной Македонии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от предстоящего матча со сборной Украины в 6-м туре отбора чемпионата Европы-2024.

«Украина более организованная команда, чем македонцы. Они имеют четкое представление о том, на каких позициях следует владеть мячом. Будем стараться строить свои действия на быстрых контратаках. Просто посмотрите на гол, который они забили в ворота Англии. Мы должны удерживать мяч, чтобы открыть узкую дверь в их защите», — цитирует Спаллетти официальный сайт УАФ.

В 5-м туре отбора чемпионата Европы-2024 сборная Италии сыграла вничью с Северной Македонией (1:1).

Матч сборной Украины с Италией состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 21.45 мск.