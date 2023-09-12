Спаллетти рассказал о составе сборной Италии перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о составе команды перед матчем с Украиной в отборе Евро-2024.

«Доннарумма выйдет в старте. На «Сан-Сиро» ему не простили его поступок, потому что он вундеркинд, торопивший процесс. Нормально допускать ошибки, но таланты должны уважать свои качества, иначе это выглядит высокомерно.

Я не мог вызвать всех футболистов, но некоторых смог. Звонил и Верратти, но не думаю, что его ответ был «нет». Напротив, он сказал, что рад, что я ему позвонил, Бонуччи сказал то же самое. Несмотря на все трудности, они хотят помочь сборной», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Сегодня, 12 сентября, Италия сыграет с командой Украины. Начало — в 21.45 мск.