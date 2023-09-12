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Сегодня, 08:48

Спаллетти рассказал о составе сборной Италии перед матчем с Украиной

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о составе команды перед матчем с Украиной в отборе Евро-2024.

«Доннарумма выйдет в старте. На «Сан-Сиро» ему не простили его поступок, потому что он вундеркинд, торопивший процесс. Нормально допускать ошибки, но таланты должны уважать свои качества, иначе это выглядит высокомерно.

Я не мог вызвать всех футболистов, но некоторых смог. Звонил и Верратти, но не думаю, что его ответ был «нет». Напротив, он сказал, что рад, что я ему позвонил, Бонуччи сказал то же самое. Несмотря на все трудности, они хотят помочь сборной», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Сегодня, 12 сентября, Италия сыграет с командой Украины. Начало — в 21.45 мск.

Сборная Италии по футболу
Сборная Украины по футболу
Лучано Спаллетти
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Спаллетти сравнил сборные Украины и Северной Македонии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
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Оливье Жиру

Милан

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
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Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
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Федерико Димарко

Интер

 2
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
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Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

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Милан

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