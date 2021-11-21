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Спаллетти прокомментировал поражение от «Интера», ставшее для «Наполи» первым в сезоне в серии А

21 ноября, 23:48
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Интера» (2:3) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Во втором тайме мы действовали намного лучше, принимали больше неожиданных решений и делали больше непредсказуемых передач. В первом тайме мы были слишком предсказуемы, искали решения без характера или вдохновения, оставляли «Интеру» много пространства. Нам надо кое с чем разобраться, но в целом мы провели неплохой матч», — приводит Football Italia слова Спаллетти.

Поражение от «Интера» стало для «Наполи» первым в сезоне-2021/22 в чемпионате Италии. Команда Спаллетти лидирует в турнирной таблице с 32 очками в 13 матчах.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/spalletti-napoli-lacked-courage-against-inter/

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Иван Торопцев все материалы автора

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