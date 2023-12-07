Спаллетти присвоено звание почетного гражданина Неаполя

Главному тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти присвоено звание почетного гражданина Неаполя.

Такой чести 64-летний специалист был удостоен благодаря тому, что в сезоне-2022/23 привел «Наполи» к чемпионству в серии А.

Спаллетти возглавлял «Наполи» с мая 2021 по июня 2023 года, после чего, в сентябре, стал главным тренером сборной Италии.