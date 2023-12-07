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Допинг

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Обвинение запросило 4-летнюю дисквалификацию для Погба по делу о допинге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Поль Погба.
Фото Reuters

Национальная антидопинговая прокуратура Италии требует дисквалифицировать полузащитника «Ювентуса» Поля Погба на 4 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны не заключили сделку о признании вины, поэтому 30-летнему французу грозит максимальное наказание.

11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме футболиста обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с полузащитником, если он будет дисквалифицирован на длительный срок.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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