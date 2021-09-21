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Спаллетти о четырех победах подряд в серии А: «Важно, как долго «Наполи» сможет сыграть на таком уровне»

03:08
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:0).

«Меня порадовала игра команды, а также индивидуальные качества, которые мы проявляли на протяжении всего матча. Сезон еще длинный, но у команды есть качество. Возможно, нам не хватает тех игроков, которые позволят нам делать замены, сохраняя высокий уровень команды. Важно то, как долго мы сможем сыграть на таком уровне», — приводит слова Спаллетти DAZN.

Команда Спаллетти выиграла все четыре стартовых матча. Она занимает первое место с 12 очками. У «Удинезе» семь очков и восьмое место.

Следующий матч в Лиге Европы «Наполи» проведет против «Спартака». Игра состоится в Неаполе 30 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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