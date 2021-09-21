Корреа, Видаль и Сенси пропустят матч «Интера» против «Фиорентины»
05:30
Стала известна заявка «Интера» на матч 5-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».
Встречу пропустят Хоакин Корреа, Артуро Видаль и Стефано Сенси. Трое игроков не смогут принять участия в матче из-за травм.
Вратари: Ханданович, Кордаз, Раду;
Защитники: де Врей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис;
Полузащитники: Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Барелла, Сангалли, Брозович;
Форварды: Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Сатриано.
Матч «Фиорентина» — «Интер» пройдет 21 сентября во Флоренции и начнется в 21:45 мск.
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