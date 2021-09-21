Корреа, Видаль и Сенси пропустят матч «Интера» против «Фиорентины»

Стала известна заявка «Интера» на матч 5-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

Встречу пропустят Хоакин Корреа, Артуро Видаль и Стефано Сенси. Трое игроков не смогут принять участия в матче из-за травм.

Вратари: Ханданович, Кордаз, Раду;

Защитники: де Врей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис;

Полузащитники: Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Барелла, Сангалли, Брозович;

Форварды: Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Сатриано.

Матч «Фиорентина» — «Интер» пройдет 21 сентября во Флоренции и начнется в 21:45 мск.