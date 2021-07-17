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Спаллетти надеется, что Инсинье и Кулибали останутся в «Наполи»

08:00
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру Лоренцо Инсинье и Калиду Кулибали.

«Однажды я разговаривал с Инсинье по телефону. Он казался тем же капитаном, которого я представлял, наблюдая за ним. Что касается контракта, то вы в СМИ пытаетесь создать проблемы. Подождем, когда вернется Лоренцо, президент с ним поговорит, и после этого все прояснится.

Кулибали — один из вице-капитанов в этой команде. Насколько мне известно, он останется в Неаполе. Ему непросто найти замену, все товарищи по команде его ценят, и я понял, что он постоянно разговаривает на поле. Все уважают его присутствие в раздевалке», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Спаллетти возглавил «Наполи» 29 мая 2021 года, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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