Спаллетти надеется, что Инсинье и Кулибали останутся в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру Лоренцо Инсинье и Калиду Кулибали.

«Однажды я разговаривал с Инсинье по телефону. Он казался тем же капитаном, которого я представлял, наблюдая за ним. Что касается контракта, то вы в СМИ пытаетесь создать проблемы. Подождем, когда вернется Лоренцо, президент с ним поговорит, и после этого все прояснится.

Кулибали — один из вице-капитанов в этой команде. Насколько мне известно, он останется в Неаполе. Ему непросто найти замену, все товарищи по команде его ценят, и я понял, что он постоянно разговаривает на поле. Все уважают его присутствие в раздевалке», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Спаллетти возглавил «Наполи» 29 мая 2021 года, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.