Жиру будет играть за «Милан» под номером 9
04:44
Нападающий Оливье Жиру в ближайшее время станет игроком «Милана». 35-летний француз согласовал двухлетний контракт с итальянским клубом.
На официальном сайте «россонери» уже доступен заказ футболки новичка. Жиру будет выступать за «Милан» под номером 9.
В сезоне-2020/21 Жиру выступал за «Челси», забив 11 голов в 31 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
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