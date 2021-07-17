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Жиру будет играть за «Милан» под номером 9

04:44

Нападающий Оливье Жиру в ближайшее время станет игроком «Милана». 35-летний француз согласовал двухлетний контракт с итальянским клубом.

На официальном сайте «россонери» уже доступен заказ футболки новичка. Жиру будет выступать за «Милан» под номером 9.

В сезоне-2020/21 Жиру выступал за «Челси», забив 11 голов в 31 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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