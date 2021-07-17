Жиру будет играть за «Милан» под номером 9

Нападающий Оливье Жиру в ближайшее время станет игроком «Милана». 35-летний француз согласовал двухлетний контракт с итальянским клубом.

На официальном сайте «россонери» уже доступен заказ футболки новичка. Жиру будет выступать за «Милан» под номером 9.

Olivier Giroud portera le n°9 ? l'AC Milan ! ??? pic.twitter.com/OU7AR6eR5A — BeFoot (@_BeFoot) July 16, 2021

В сезоне-2020/21 Жиру выступал за «Челси», забив 11 голов в 31 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.