«Сассуоло» отказался продавать Локателли «Ювентусу» за 30 миллионов евро

«Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» по полузащитнику Мануэлю Локателли, сообщает Goal.

По информации источника, туринский клуб пытался арендовать 23-летнего итальянца на 2 года с обязательством выкупа за 30 миллионов евро, но «Сассуоло» рассчитывает получить за футболиста на 10 миллионов евро больше.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 34 матча за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.