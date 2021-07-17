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«Сассуоло» отказался продавать Локателли «Ювентусу» за 30 миллионов евро

10:24
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«Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» по полузащитнику Мануэлю Локателли, сообщает Goal.

По информации источника, туринский клуб пытался арендовать 23-летнего итальянца на 2 года с обязательством выкупа за 30 миллионов евро, но «Сассуоло» рассчитывает получить за футболиста на 10 миллионов евро больше.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 34 матча за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-us/news/sassuolo-reject-juventus-30m-offer-for-locatelli/8svhu2w9yfma17wzgpjkvoxyo

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