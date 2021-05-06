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Спаллетти может возглавить «Наполи»

16:08
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет видеть на посту главного тренера клуба Лучано Спаллетти, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский специалист сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, который уйдет в отставку по окончании сезона.

На данный момент стороны ведут переговоры и обсуждают будущие трансферы. Также сообщается, что «Наполи» будет платить Спаллетти 3 миллиона евро. Последним местом работы Спаллетти является «Интер», который он покинул в 2019 году.

В 34 турах чемпионата Италии «Наполи» набрал 67 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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